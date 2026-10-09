Milano 10:32
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Dow Jones 8-ott
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A Eurozona corre l'EURO STOXX Retail

In breve, Finanza, Indici settoriali
A Eurozona corre l'EURO STOXX Retail
Balzo del comparto vendite al dettaglio europeo, che continua la giornata a 937,78 punti.
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