Italgas, connesso alla rete l'impianto di biometano di Edison a Caivano

(Teleborsa) - Italgas ha connesso alla rete di Caivano (Napoli) l'impianto di biometano di Edison che produce gas rinnovabile dalla frazione organica dei rifiuti solidi urbani (FORSU). Per Italgas si tratta del diciottesimo collegato al suo network di distribuzione in Italia.



La connessione consente di immettere in rete fino a 4 milioni di metri cubi di biometano all'anno: un quantitativo equivalente ai consumi medi di circa 11.000 famiglie. A servizio del produttore, Italgas ha realizzato l'impianto dedicato a ricezione e immissione del green gas e circa 2,9 chilometri di nuova rete.



"Le nostre reti, capillari, flessibili e digitali, si confermano uno straordinario volano in grado di stimolare la produzione locale di biometano - ha dichiarato Pier Lorenzo Dell'Orco, Amministratore Delegato di Italgas Reti - Parliamo di una risorsa altamente strategica per il Paese, una produzione "autoctona", a km0 e con margini di sviluppo ancora molto ampi. L'impianto di Caivano è il diciottesimo connesso alla rete Italgas, per complessivi 54 milioni di metri cubi di metano immessi ogni anno. Lavoriamo per rendere il target di 50 connessioni entro l'anno sempre più concreto e raggiungibile".



"Il collegamento dell'impianto Edison di Caivano contribuisce ad aumentare la produzione nazionale di gas rinnovabile immessa in rete, integrando economia circolare, gestione sostenibile delle risorse e decarbonizzazione dei consumi di famiglie e imprese, oltre che a diversificare il mix energetico del Paese", ha commentato Fabrizio Mattana, Executive Vice President Gas Assets di Edison.



La connessione di Caivano consolida la collaborazione tra Italgas ed Edison. Le due società avevano già lavorato al collegamento dell'impianto di Zinasco, in provincia di Pavia.

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