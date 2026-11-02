Italgas, oltre 80 milioni di euro di investimenti in 12 anni per l’ATEM Como 3

Il contratto è stato sottoscritto oggi con il Comune di Sondrio

(Teleborsa) - Un piano di investimenti da oltre 80 milioni di euro nei prossimi 12 anni di concessione per accompagnare l'evoluzione della rete di distribuzione del gas nell'ATEM "Como 3 – Impianto di Cernobbio e Nord Sondrio".



È quanto prevede il contratto sottoscritto oggi da Italgas Reti e dal Comune di Sondrio, in qualità di stazione appaltante, per la gestione del servizio nell’Ambito territoriale minimo (ATEM), aggiudicato alla società il 10 aprile scorso.



La nuova gestione - si legge in una nota - disegna un perimetro ampio e articolato: 129 Comuni tra le province di Como, Sondrio e Lecco, per oltre 88 mila Punti di Riconsegna (PdR). Un bacino che, con l’ingresso di circa 9 mila nuovi PdR, amplia ulteriormente la presenza di Italgas Reti sul territorio con l’acquisizione della gestione del servizio nel capoluogo di Sondrio.



Con il nuovo contratto, la società dà continuità alla gestione negli altri comuni e apre una nuova fase di evoluzione delle infrastrutture, puntando su ammodernamento e digitalizzazione per rendere la rete ancora più sicura ed efficiente.



L'ATEM Como 3 si aggiunge agli otto ambiti già gestiti dal Gruppo Italgas. Le gare d’ambito sono uno dei pilastri del Piano Strategico 2026-2032, che destina ai nuovi bandi 2,4 miliardi di euro di investimenti.



A margine della firma dell'accordo, l'amministratore delegato di Italgas Reti, Pier Lorenzo Dell’Orco, ha dichiarato: "Con la firma del contratto avviamo un piano di investimenti che porterà sul territorio oltre 80 milioni di euro per reti ancora più sicure, digitali e capaci di raggiungere nuove comunità. È la dimostrazione tangibile di come le gare d’ambito possano agire come un motore di sviluppo: trasformano la competizione in investimenti e gli investimenti in benefici concreti e duraturi per cittadini e imprese".

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