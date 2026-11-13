Italgas Reti, l'UE autorizza l'ingresso nella portoghese Floene

(Teleborsa) - La Commissione europea ha approvato, ai sensi del regolamento UE sulle concentrazioni, l'acquisizione del controllo congiunto della società portoghese Floene Energias da parte dell'italiana Italgas Reti e della tedesca Allianz Capital Partners. L'operazione riguarda principalmente la distribuzione di gas naturale in Portogallo.



La Commissione ha concluso che l'operazione notificata non solleva problemi sotto il profilo della concorrenza, dato che le società non sono attive negli stessi mercati né in mercati verticalmente correlati. L'operazione è stata esaminata secondo la procedura semplificata di controllo delle concentrazioni.

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