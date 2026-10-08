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L'EURO STOXX Banks in discesa a Eurozona

In breve, Finanza, Indici settoriali
L'EURO STOXX Banks in discesa a Eurozona
Si abbattono le vendite sull'indice bancario europeo, che continua la giornata a 289,44 punti, in forte calo del 2,19%.
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