Eurozona, a settembre disoccupazione stabile al 6,5%

(Teleborsa) - Risulta stabile a settembre 2026 la disoccupazione nell'Eurozona. Secondo l'Istituto di Statistica dell'Unione Europea (EUROSTAT), il tasso di disoccupazione destagionalizzato è rimasto al 6,5%, ma leggermente superiore rispetto al 6,4% atteso dagli analisti. Nell'intera UE il tasso di disoccupazione è rimasto invariato al 6,2%.



Eurostat stima che a settembre 2026 vi fossero 13,773 milioni di disoccupati nell'UE, di cui 11,555 milioni nell'area euro. Rispetto ad agosto 2026, la disoccupazione è aumentata di 105 mila unità nell'UE e di 122 mila unità nell'area euro. Rispetto a settembre 2025, la disoccupazione è aumentata di 471 mila unità nell'UE e di 420 mila nell'area euro.



(Foto: © iloveotto/123RF)

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