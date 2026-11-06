Sotto la parità il comparto utility in Italia (-0,69%), flessione scomposta per Ascopiave
(Teleborsa) - Si è mosso poco sotto i livelli della vigilia il settore utility italiano, mentre l'indice Utilities dell'Area Euro registra un buon rialzo.
Il FTSE Italia Utilities ha chiuso a quota 52.708,5, in ribasso di 365,4 punti rispetto alla chiusura precedente, mentre l'indice EURO STOXX Utilities si ferma a 595, dopo aver avviato gli scambi a 592.
Tra le Blue Chip di Piazza Affari del comparto utility, performance infelice per Hera, che chiude la giornata del 6 novembre con una variazione percentuale negativa dello 0,69% rispetto alla seduta precedente.
Discesa moderata per Italgas, che chiude la giornata del 6 novembre con una variazione percentuale negativa dello 0,57% rispetto alla seduta precedente.
Tra le azioni del Ftse MidCap, seduta molto negativa per Ascopiave, che perde terreno, mostrando una discesa del 3,84%.
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