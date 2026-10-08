Londra: andamento rialzista per Pearson

(Teleborsa) - Bene la società internazionale di formazione , con un rialzo del 2,17%.



Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE 100 . Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Pearson rispetto all'indice di riferimento.





Lo status tecnico di breve periodo di Pearson mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 12,93 sterline. Rischio di eventuale correzione fino al target 12,44. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 13,43.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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