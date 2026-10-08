Oracle, Broadcom e SpaceX, rumors: puntano a maxi-operazioni di indebitamento per finanziare chip AI

(Teleborsa) - I grandi protagonisti dell'intelligenza artificiale stanno preparando una serie di imponenti operazioni di finanziamento per acquistare hardware di calcolo, nell'ambito di una corsa ai capitali che accompagna la rapida espansione dei data center. Lo scrive il Wall Street Journal, concentrandosi in particolare su Oracle , Broadcom e SpaceX .



Broadcom starebbe preparando un finanziamento da 50 miliardi di dollari per acquistare infrastrutture per OpenAI, mentre Oracle starebbe cercando di raccogliere una somma di denaro, sulla cui entità non ci sono dettagli. Secondo alcune fonti, la sola SpaceX intende emettere obbligazioni investment grade per 30 miliardi di dollari, oltre a ottenere 10 miliardi di dollari di prestiti bancari, per acquistare chip da Nvidia .



Apollo , Blackstone e Goldman Sachs figurano tra gli istituti in trattativa per finanziare maxi-operazioni del valore di decine di miliardi di dollari ciascuna, sottolinea il Wall Street Journal.



Separatamente, Bloomberg scrive che Tencent sta valutando l'emissione di obbligazioni offshore per un importo fino a 5 miliardi di dollari. Sebbene non siano emersi dettagli sulla destinazione dei fondi, l'iniziativa segue la raccolta di quasi 4,7 miliardi di dollari effettuata da Tencent a giugno tramite l'emissione di titoli a lunga scadenza denominati in dollari e yuan (la più grande operazione di indebitamento della società dal 2020)



Secondo un recente rapporto di Goldman Sachs, nel 2026 le emissioni di debito a livello globale legate all'AI hanno già superato i 575 miliardi di dollari.

Condividi

```