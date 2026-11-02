New York: brusca correzione per Oracle

(Teleborsa) - Ribasso per il principale fornitore di software aziendale , che tratta in perdita del 5,84% sui valori precedenti.



La tendenza ad una settimana di Oracle è più fiacca rispetto all'andamento dell' S&P-500 . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.





Analizzando lo scenario di Oracle si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 121,6 USD. Prima resistenza a 125,5. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 120,1.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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