PALLADIUM del 7/10/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 7 ottobre

Seduta difficile quella del 7 ottobre per il metallo prezioso, che ha disegnato una scia ribassista con finale a 1.128.

Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 1.111,3. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 1.161,3. Il peggioramento del palladio è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 1.094,7.

Le indicazioni non costituiscono invito al trading.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)