Staffetta 8x20 per Telethon: a Roma e Firenze le tappe della XIII edizione

Oltre 2.500 atleti e più di 300 squadre nelle tre città coinvolte; dalle iscrizioni e dai partner raccolti oltre 90mila euro

(Teleborsa) - Prosegue il calendario della tredicesima edizione della Staffetta 8x20 per Fondazione Telethon, la manifestazione podistica organizzata da BNP Paribas in Italia a sostegno della raccolta fondi per la cura delle malattie genetiche rare.



Dopo la tappa di Milano, disputata il 3 ottobre al Centro Sportivo Giuriati, l'appuntamento è per sabato 10 ottobre a Roma, con ritrovo alle ore 10.00 presso lo Stadio "Nando Martellini" alle Terme di Caracalla, e per sabato 17 ottobre a Firenze, alle ore 10.00 allo Stadio "Luigi Ridolfi".



Ogni gara ha una durata di 2 ore e 40 minuti. Complessivamente, nelle tre città sono coinvolte più di 300 squadre e oltre 2.500 atleti, tra cui dipendenti di BNP Paribas in Italia, clienti, fornitori e amici della banca. Nella sola tappa milanese si sono registrate 130 squadre, per un totale di 1.040 partecipanti tra corsa e cammino.



Le iscrizioni alle staffette delle tre città e i contributi dei partner hanno permesso di raccogliere oltre 90mila euro. Nelle tredici edizioni finora organizzate in Italia, la raccolta complessiva ha superato gli 800mila euro. Nel giorno della gara è prevista la possibilità per gli spettatori di partecipare all'ultimo momento in sostituzione di atleti impossibilitati, mentre saranno attive postazioni dedicate a ulteriori donazioni in favore di Fondazione Telethon.



La collaborazione tra il gruppo bancario e la Fondazione Telethon prosegue da 33 anni, con oltre 330 milioni di euro raccolti: secondo quanto riferito dagli organizzatori, si tratta di una delle maggiori iniziative di fund raising in Europa. Le risorse hanno contribuito a sostenere nel tempo 2.960 progetti di ricerca e l'attività di 1.720 ricercatori. Allo stato attuale risultano approvate due terapie geniche, con 147 pazienti trattati provenienti da oltre 40 Paesi.

Condividi

```