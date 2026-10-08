Technoprobe, Equita alza target price e prevede aumento della capacità significativo

(Teleborsa) - Equita ha incrementato a 44 euro per azione (+10%, con la revisione delle stime compensata dall'effetto tassi) il target price su Technoprobe , società quotata su Euronext Milan e leader nella progettazione e produzione di probe card, confermando la raccomandazione "Buy" sul titolo.



In un contesto di domanda in continua accelerazione (soprattutto core business) e vincoli di capacità ancora importanti che non sembrano migliorare nel breve, gli analisti si aspettano che Technoprobe implementerà un altro round significativo di aumento di capacità nel corso del 2027 per far fronte alla domanda 2028. La revisione di stime è molto significativa sul 2028 (sales/EBITDA +24%/28%) dove si aspetta 2,4 miliardi di euro di vendite e 1,3 miliardi di euro di EBITDA (+28%/+35% vs consensus Bloomberg).



Sulle nuove stime Technoprobe tratta a 39x-24x P/E 2027-28 e 25x-16x EV/EBITDA 2027-28 vs Form a 29x-18x (panel di peers più allargato a 27x-19x EV/EBITDA 2027-28) con Technoprobe che offre un migliore profilo di crescita e margini. "Resta da monitorare il tema competitivo, con Form che ragionevolmente entrerà nelle GPU nel 2027, senza tuttavia compromettere una forte crescita di Technoprobe", si legge nella ricerca.

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