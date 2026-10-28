Sogefi, Equita alza target price: confermata sensazione che la guidance 2026 sia conservativa

(Teleborsa) - Equita ha incrementato a 2,65 euro per azione (+2%, con il rialzo delle stime parzialmente compensato dall’aumento del Wacc) il target price su Sogefi , società quotata su Euronext STAR Milan e operante nel settore della componentistica per auto (fa parte del gruppo CIR ), confermando la raccomandazione "Hold" post conference call.



"Confermiamo la nostra sensazione commentata ieri: alla luce dei risultati dei 9 mesi, le guidance FY26 sono da ritenere eccessivamente prudenti, pur nella consapevolezza delle difficoltà dovute in particolare al calo dei volumi di mercato e al rincaro delle materie prime e dell’energia che non si è ancora pienamente manifestato (soprattutto nella divisione sospensioni), comunque al 50% indicizzate e per il restante recuperabile con negoziazioni coi singoli clienti", si legge nella ricerca.



"Pur sottolineando la buona performance operativa del 3Q/FY26, restiamo prudenti sull'intero settore, tenendo anche conto del nuovo profit warning, quello di ieri di Mercedes ", viene aggiunto.

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