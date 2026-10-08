Wall Street chiude in rosso dopo i record del giorno prima con rendimenti Treasury in rialzo

(Teleborsa) - Sessione debole per il listino USA, che termina con un calo dello 0,66% sul Dow Jones , troncando così la scia rialzista sostenuta da quattro guadagni consecutivi, iniziata giovedì scorso; sulla stessa linea, depressa nel finale l' S&P-500 , che chiude sotto i livelli della vigilia a 7.802 punti. Leggermente negativo il Nasdaq 100 (-0,21%); sulla parità l' S&P 100 (+0,05%).



L'azionario ha sofferto, il giorno dopo che l'S&P 500 e il Nasdaq avevano toccato nuovi massimi storici di chiusura, mentre i rendimenti dei Treasury USA hanno ripreso a salire, ravvivando i timori legati all'inflazione e al crescente debito.



Secondo i verbali dell'ultima riunione della Fed, i funzionari prevedono di alzare nuovamente i tassi di interesse prima della fine dell'anno per contrastare un'inflazione che si mantiene al di sopra dell'obiettivo da oltre cinque anni. Tuttavia, il resoconto della riunione non ha fornito indicazioni precise su quando i responsabili della politica monetaria intendessero aumentare i tassi di riferimento, limitandosi a segnalare che la persistenza di prezzi elevati e la stabilità del mercato del lavoro avrebbero probabilmente portato a un secondo rialzo nel corso dell'anno. Le prossime decisioni della Fed sui tassi sono in programma per il 28 ottobre e il 9 dicembre.



In luce sul listino nordamericano S&P 500 il comparto sanitario . Nel listino, i settori beni industriali (-2,14%), materiali (-1,53%) e energia (-0,46%) sono stati tra i più venduti.



Tra i protagonisti del Dow Jones, Amgen (+2,57%), Johnson & Johnson (+1,44%), Amazon (+1,42%) e Apple (+0,90%).



Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su Caterpillar , che ha terminato le contrattazioni a -5,75%.



Preda dei venditori Honeywell International , con un decremento del 2,24%.



Si concentrano le vendite su Sherwin Williams , che soffre un calo dell'1,92%.



Fiacca Chevron , che mostra un piccolo decremento dell'1,17%.



Al top tra i colossi tecnologici di Wall Street, si posizionano Micron Technology (+4,06%), Amgen (+2,57%), Intuit (+2,56%) e Intuitive Surgical (+2,41%).



I più forti ribassi, invece, si sono verificati su MicroStrategy Incorporated , che ha archiviato la seduta a -6,79%.



Crolla Nebius Group , con una flessione del 5,09%.



Vendite a piene mani su CrowdStrike Holdings , che soffre un decremento del 4,81%.



Pessima performance per Teradyne , che registra un ribasso del 4,31%.



Tra i dati macroeconomici rilevanti sui mercati statunitensi:



Giovedì 08/10/2026

14:30 USA: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 195K unità; preced. 197K unità)

16:00 USA: Scorte ingrosso, mensile (atteso 0,7%; preced. 1,3%)



Venerdì 09/10/2026

16:00 USA: Fiducia consumatori Università Michigan (atteso 48,1 punti; preced. 48,1 punti)



Martedì 13/10/2026

16:00 USA: Vendita case esistenti, mensile (preced. -2%)

16:00 USA: Vendita case esistenti (preced. 3,98 Mln unità)



Mercoledì 14/10/2026

14:30 USA: Prezzi consumo, mensile (preced. 0,4%)

14:30 USA: Prezzi consumo, annuale (preced. 3,4%).

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