Analisi Tecnica: Dow Jones 30 dell'8/10/2026

(Teleborsa) - Chiusura dell'8 ottobre
Sostanzialmente invariata la seduta per il Dow Jones 30, che chiude le contrattazioni sui valori della vigilia.
Contrazione per il quadro tecnico generale con la curva dei prezzi costretta a subire la maggior pressione dei venditori con approfondimenti di quota verso 51.098,6. Al contrario improvvisi spunti rialzisti potrebbero invece trovare resistenza su quota 51.443. L'indebolimento del Dow Jones 30 è individuato dal perforamento della media mobile 5 giorni sotto l'algoritmo a più termine di 8 giorni. Le attese più coerenti sono per una continuazione del trend negativo verso area 50.965,6.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)