Commercialisti: Daniele Moretti non è iscritto all'albo

(Teleborsa) - Il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili ha precisato che Daniele Moretti, coinvolto in una vicenda giudiziaria e attualmente agli arresti domiciliari per truffa, non è iscritto all’Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.



"In questi giorni – si legge in una nota - Moretti viene definito in diversi articoli di stampa come "commercialista". Riteniamo pertanto doveroso precisare che il soggetto in questione non risulta iscritto all’Albo e non può dunque essere qualificato come appartenente alla nostra professione". "Non è purtroppo la prima volta che, nel racconto di vicende giudiziarie, viene attribuita la qualifica di commercialista a soggetti che non risultano iscritti all’Albo. Il titolo di commercialista presuppone l’iscrizione all’Albo professionale e comporta il rispetto delle norme deontologiche che regolano l’esercizio della professione".



"Rinnoviamo quindi agli organi di informazione l’invito a verificare con attenzione l’effettiva iscrizione all’Albo dei soggetti ai quali viene attribuita la qualifica di commercialista. Una corretta informazione tutela non soltanto la professione, che da questo genere di errori subisce un pesante danno d’immagine, ma anche i cittadini, le imprese e le istituzioni che ogni giorno si affidano a professionisti regolarmente iscritti", conclude la nota.



(Foto: Carrie Allen www.carrieallen.com on Unsplash)

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