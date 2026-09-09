Milano 14:46
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Dow Jones 8-set
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Eurozona: balza in avanti l'EURO STOXX Telecommunications

In breve, Finanza, Indici settoriali
Eurozona: balza in avanti l'EURO STOXX Telecommunications
L'Indice dei giganti europei delle Telecomunicazioni continua la giornata in aumento dell'1,18%.
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