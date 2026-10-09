Francoforte: balza in avanti HeidelbergCement

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per la compagnia del cemento tedesca , protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,29%.



Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice DAX , evidenzia un rallentamento del trend di HeidelbergCement rispetto all' indice della Borsa di Francoforte , e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.





Lo status tecnico del big cementiero tedesco mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 142,1 Euro, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 144. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 141,1.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```