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Francoforte: brillante l'andamento di Commerzbank

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: brillante l'andamento di Commerzbank
Balza in avanti la banca tedesca, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,31%.
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