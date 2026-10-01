Francoforte: movimento negativo per HeidelbergCement

(Teleborsa) - Composto ribasso per la compagnia del cemento tedesca , in flessione dell'1,94% sui valori precedenti.



Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice DAX , evidenzia un rallentamento del trend di HeidelbergCement rispetto all' indice della Borsa di Francoforte , e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.





Lo scenario di breve periodo del big cementiero tedesco evidenzia un declino dei corsi verso area 137,9 Euro con prima area di resistenza vista a 140,8. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 136,8.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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