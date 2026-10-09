Francoforte: brillante l'andamento di Qiagen
(Teleborsa) - Scambia in profit il fornitore di prodotti chimici per l'isolamento, la purificazione e la manipolazione del DNA e dell'RNA, che lievita del 2,03%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Qiagen evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del DAX. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Qiagen rispetto all'indice.
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di Qiagen. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 40,52 Euro. Primo supporto visto a 40,12. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 39,86.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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