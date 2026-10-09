Francoforte: brillante l'andamento di Qiagen

(Teleborsa) - Scambia in profit il fornitore di prodotti chimici per l'isolamento, la purificazione e la manipolazione del DNA e dell'RNA , che lievita del 2,03%.



A livello comparativo su base settimanale, il trend di Qiagen evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del DAX . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Qiagen rispetto all'indice.





L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di Qiagen . Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 40,52 Euro. Primo supporto visto a 40,12. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 39,86.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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