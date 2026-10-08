Francoforte: calo per Qiagen

(Teleborsa) - Si muove verso il basso il fornitore di prodotti chimici per l'isolamento, la purificazione e la manipolazione del DNA e dell'RNA , con una flessione del 2,38%.



A livello comparativo su base settimanale, il trend di Qiagen evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del DAX . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Qiagen rispetto all'indice.





La tendenza di breve di Qiagen è in rafforzamento con area di resistenza vista a 40,12 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 39,63. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 40,62.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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