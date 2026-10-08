Francoforte: calo per Qiagen
(Teleborsa) - Si muove verso il basso il fornitore di prodotti chimici per l'isolamento, la purificazione e la manipolazione del DNA e dell'RNA, con una flessione del 2,38%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Qiagen evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del DAX. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Qiagen rispetto all'indice.
La tendenza di breve di Qiagen è in rafforzamento con area di resistenza vista a 40,12 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 39,63. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 40,62.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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