Milano 10:42
51.527 +1,40%
Nasdaq 5-ott
31.076 0,00%
Dow Jones 5-ott
51.268 +0,18%
Londra 10:42
10.595 +0,92%
Francoforte 10:42
25.512 +1,02%

Francoforte: scambi in positivo per Qiagen

Migliori e peggiori
Francoforte: scambi in positivo per Qiagen
(Teleborsa) - Balza in avanti il fornitore di prodotti chimici per l'isolamento, la purificazione e la manipolazione del DNA e dell'RNA, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 3,35%.

Il confronto del titolo con il DAX, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Qiagen rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.


Tecnicamente, Qiagen è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 41,83 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 41,19. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 42,48.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```