Francoforte: scambi in positivo per Qiagen

(Teleborsa) - Balza in avanti il fornitore di prodotti chimici per l'isolamento, la purificazione e la manipolazione del DNA e dell'RNA , che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 3,35%.



Il confronto del titolo con il DAX , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Qiagen rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.





Tecnicamente, Qiagen è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 41,83 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 41,19. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 42,48.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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