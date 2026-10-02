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Francoforte: calo per Qiagen

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: calo per Qiagen
Retrocede il fornitore di prodotti chimici per l'isolamento, la purificazione e la manipolazione del DNA e dell'RNA, con un ribasso del 2,20%.
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