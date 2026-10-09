Milano 13:46
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Nasdaq 8-ott
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Dow Jones 8-ott
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Londra 13:46
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Francoforte 13:46
25.121 +1,27%

Francoforte: rosso per K+S

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: rosso per K+S
Rosso per Kali und Salz, che sta segnando un calo del 2,00%.
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