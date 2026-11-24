Francoforte: andamento rialzista per K+S

(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per Kali und Salz , in guadagno dell'1,94% sui valori precedenti.



Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice MDAX , evidenzia un rallentamento del trend della compagnia attiva nel settore chimico-biologico rispetto al MDAX , e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.





Lo scenario tecnico di K+S mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 11,95 Euro con area di resistenza individuata a quota 12,15. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 11,82.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```