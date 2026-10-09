Francoforte: si muove a passi da gigante Nemetschek

(Teleborsa) - Rialzo per il fornitore di software per architettura e costruzioni , che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 4,67%.



A livello comparativo su base settimanale, il trend di Nemetschek evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del MDAX . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso la società tedesca di software per edilizia e media rispetto all'indice.





Lo status tecnico di Nemetschek è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 67,8 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 66,4. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 69,2.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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