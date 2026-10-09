Francoforte: si muove a passi da gigante Nemetschek
(Teleborsa) - Rialzo per il fornitore di software per architettura e costruzioni, che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 4,67%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Nemetschek evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del MDAX. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso la società tedesca di software per edilizia e media rispetto all'indice.
Lo status tecnico di Nemetschek è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 67,8 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 66,4. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 69,2.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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