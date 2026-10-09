Humana vola in Borsa con le nuove valutazioni Medicare Advantage

Nel 2027, il 95% degli iscritti avrà piani Medicare Advantage contro il 20% del 2026, oltre le attese di JP Morgan

(Teleborsa) - Brilla Humana che passa di mano con un aumento dell'11,66%, dopo la pubblicazione dei dati governativi sulle valutazioni dei piani Medicare Advantage per il 2027.



La compagnia assicurativa sanitaria ha comunicato che il 95% dei propri iscritti sarà inserito in piani con una valutazione di almeno quattro stelle, in forte aumento rispetto al 20% del 2026. Il risultato riflette i miglioramenti nella qualità dell'assistenza e nell'esperienza degli iscritti ed è superiore alle attese degli analisti di JP Morgan, che prevedevano una quota compresa tra il 60% e il 70%.



L'impatto delle valutazioni sui ricavi

Il Dipartimento della Salute statunitense assegna ai piani Medicare Advantage e ai programmi per i farmaci su prescrizione una valutazione da una a cinque stelle. Punteggi più elevati possono consentire alle compagnie assicurative di accedere a miliardi di dollari in bonus governativi e attrarre un maggior numero di iscritti, rappresentando un potenziale impulso finanziario per Humana.



Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello dell' S&P-500 . Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione alla società che offre servizi di assicurazione sanitaria rispetto all'indice di riferimento.



Lo scenario di breve periodo di Humana evidenzia un declino dei corsi verso area 421,8 USD con prima area di resistenza vista a 449,6. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 411,4.

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