Pesante sul mercato di New York Humana

(Teleborsa) - A picco la società che offre servizi di assicurazione sanitaria , che presenta un pessimo -5,03%.



Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello dell' S&P-500 . Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Humana rispetto all'indice di riferimento.





Lo status tecnico di breve periodo di Humana mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 446,1 USD. Rischio di eventuale correzione fino al target 430,9. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 461,3.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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