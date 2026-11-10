New York: scatto rialzista per Humana

(Teleborsa) - Ottima performance per la società che offre servizi di assicurazione sanitaria , che scambia in rialzo del 4,28%.



Comparando l'andamento del titolo con l' S&P-500 , su base settimanale, si nota che Humana mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +7,54%, rispetto a -0,55% dell' indice del basket statunitense ).





L'esame di breve periodo di Humana classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 448,1 USD e primo supporto individuato a 428,6. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 467,7.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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