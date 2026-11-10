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New York: scatto rialzista per Humana

Migliori e peggiori
New York: scatto rialzista per Humana
(Teleborsa) - Ottima performance per la società che offre servizi di assicurazione sanitaria, che scambia in rialzo del 4,28%.

Comparando l'andamento del titolo con l'S&P-500, su base settimanale, si nota che Humana mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +7,54%, rispetto a -0,55% dell'indice del basket statunitense).


L'esame di breve periodo di Humana classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 448,1 USD e primo supporto individuato a 428,6. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 467,7.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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