Intesa Sanpaolo, a Brescia inaugurato il nuovo Nido della Scuola Audiofonetica

Posti raddoppiati da 16 a 32.

(Teleborsa) - La Scuola Audiofonetica di Brescia ha inaugurato il nuovo Nido, che da settembre 2026 raddoppia la capienza da 16 a 32 posti. L'edificio è stato progettato in continuità architettonica con il complesso esistente ed è realizzato in legno, con elevate prestazioni termoisolanti, sistemi radianti a pavimento per riscaldamento e raffrescamento e un impianto di deumidificazione. Ampie vetrate collegano gli spazi interni al giardino. L'intervento ha incluso anche la riqualificazione dell'edificio esistente.



L'ampliamento rientra in un progetto più ampio della Fondazione Cavalleri ETS, ente gestore della scuola, che nell'estate 2025 ha acquisito l'intero complesso immobiliare, ristrutturato ulteriori 1.500 mq interni e realizzato nuovi spazi verdi. Il progetto è stato reso possibile anche dal supporto di Intesa Sanpaolo, tramite la struttura Intesa Sanpaolo per il Sociale, impegnata a contrastare povertà e disuguaglianze con il Terzo Settore.



Per il 2027/28 la Fondazione prevede un ulteriore ampliamento per potenziare gli spazi degli alunni, condizionato al reperimento di nuovi contributi: per questo si sta adoperando per sensibilizzare nuovi sostenitori.



All'inaugurazione sono intervenuti Pierpaolo Camadini, presidente della Fondazione Cavalleri, Paolo Bonassi, Chief Social Impact Officer di Intesa Sanpaolo, la coordinatrice pedagogica Luisa Ronchi, il Viceprefetto Roberta Verrusio Grippa Scafati, il presidente della Provincia Emanuele Moraschini e l'assessora del Comune di Brescia Anna Frattini. Mons. Angelo Gelmini, vicario generale della Diocesi, ha benedetto i nuovi spazi.

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