Lindbergh, downgrade a Neutral da CFO SIM dopo il rally: investitori guardano a M&A

(Teleborsa) - CFO SIM ha abbassato a Neutral da Buy la raccomandazione su Lindbergh , gruppo quotato su Euronext Growth Milan e attivo nell'offerta di servizi, prodotti e soluzioni di logistica, pur alzando il target price a 13,20 euro per azione dai precedenti 11,20 euro.



Gli analisti scrivono che Lindbergh ha registrato risultati solidi per il primo semestre 2026, confermando il percorso di crescita del gruppo, con una redditività operativa in crescita più rapida dei ricavi e una leva finanziaria in calo. Il business storico è tornato a crescere organicamente, trainato dalla ripresa dei principali clienti storici e dall'avvio di servizi per nuovi clienti. La crescita per linee esterne, principalmente nel settore HVAC, rimane un pilastro della strategia del gruppo. A seguito dei risultati del primo semestre 2026, CFO SIM ha affinato le previsioni per recepire: 1) una crescita dei ricavi leggermente superiore e 2) lievi aggiustamenti alla redditività e agli ammortamenti.



Spiegando il downgrade, il broker afferma che "dalla pubblicazione della nostra nota iniziale ad aprile, il prezzo dell'azione ha registrato un forte rialzo (+53%). Ai livelli attuali, il titolo sembra scontare uno scenario di M&A più ambizioso rispetto al nostro scenario base di crescita organica. A nostro avviso, è probabile che il mercato stia attribuendo un valore significativo alla prosecuzione della strategia di consolidamento nel settore HVAC, ipotizzando implicitamente un ritmo di acquisizioni "bolt-on" sostanzialmente in linea con il periodo 2023-2025; in questo contesto, l'ingresso di Abdiel Capital oltre la soglia del 5% - un fondo specializzato in investimenti a lungo termine in società ad alta crescita - rafforza la nostra convinzione che gli investitori istituzionali si stiano già posizionando in vista del potenziale di creazione di valore derivante dalla strategia "Buy & Build" del gruppo".



(Foto: Towfiqu barbhuiya on Unsplash)

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