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Lindbergh, closing acquisizione del 100% di Termoidraulica Invernizzi

Finanza
Lindbergh, closing acquisizione del 100% di Termoidraulica Invernizzi
(Teleborsa) - Lindbergh, facendo seguito a quanto comunicato lo scorso 21 ottobre, ha concluso, attraverso la controllata EPS Energy Pro System, l'acquisizione del 100% di Termoidraulica Invernizzi, società diretta concorrente sul territorio lecchese.

L'operazione ha un controvalore di 1,2 milioni di euro, a cui si aggiunge una cassa netta di 103.500 euro, importo che sarà corrisposto secondo lo schema già comunicato.

L'acquisizione è in linea con la strategia del gruppo che punta a consolidare, ove possibile, i mercati in cui già opera attraverso le società controllate. L'azienda impiega attualmente 10 dipendenti tra tecnici manutentori e risorse di back office. Al 31 dicembre 2025, Termoidraulica Invernizzi ha registrato ricavi per 1,65 milioni di euro, EBITDA adjusted di 300 mila euro e PFN pari a 106 mila euro (cash positive).
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