Lindbergh, closing acquisizione del 100% di Termoidraulica Invernizzi

(Teleborsa) - Lindbergh
, facendo seguito a quanto comunicato lo scorso 21 ottobre, ha concluso, attraverso
la controllata EPS Energy Pro System, l'acquisizione del 100% di Termoidraulica Invernizzi
, società diretta concorrente sul territorio lecchese.
L'operazione ha un controvalore di 1,2 milioni di euro
, a cui si aggiunge una cassa netta di 103.500 euro
, importo che sarà corrisposto secondo lo schema già comunicato.
L'acquisizione è in linea con la strategia del gruppo che punta a consolidare
, ove possibile, i mercati in cui già opera attraverso le società controllate. L'azienda impiega attualmente 10 dipendenti
tra tecnici manutentori e risorse di back office. Al 31 dicembre 2025, Termoidraulica Invernizzi ha registrato ricavi per 1,65 milioni
di euro, EBITDA adjusted di 300 mila euro
e PFN pari a 106 mila euro
(cash positive).