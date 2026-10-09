Londra: risultato positivo per Sainsbury's
(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per la catena inglese di supermercati, in guadagno del 2,41% sui valori precedenti.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Sainsbury's evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE 100. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Sainsbury's rispetto all'indice.
Lo scenario di medio periodo è sempre connotato negativamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche miglioramento, per la tenuta dell'area di supporto individuata a quota 3,387 sterline. Il movimento positivo di breve è indicativo di una potenziale inversione del trend ribassista, con possibili tentativi di aggressione dei prezzi verso l'importante area di resistenza stimata a quota 3,422. E' concreta quindi la possibilità di una continuazione della fase rialzista verso quota 3,457.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
```