Milano 17:35
51.867 +0,63%
Nasdaq 22:00
30.608 +0,42%
Dow Jones 22:04
51.829 +0,93%
Londra 17:35
10.695 +0,14%
Francoforte 17:35
25.409 +0,56%

Londra: risultato positivo per Standard Chartered

Migliori e peggiori, In breve
Londra: risultato positivo per Standard Chartered
Rialzo marcato per il gruppo bancario con sede a Londra, che tratta in utile del 2,44% sui valori precedenti.
Condividi
```