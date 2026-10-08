Londra: balza in avanti Sainsbury's
(Teleborsa) - Avanza la catena inglese di supermercati, che guadagna bene, con una variazione del 2,35%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Sainsbury's evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE 100. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Sainsbury's rispetto all'indice.
Lo scenario di medio periodo di Sainsbury's ratifica la tendenza negativa della curva. Tuttavia l'analisi del grafico a breve evidenzia un allentamento della fase ribassista propedeutico ad un innalzamento verso la prima area di resistenza vista a 3,392 sterline. Supporto a 3,295. Eventuali elementi positivi sostengono il raggiungimento di un nuovo top visto in area 3,49.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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