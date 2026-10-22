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Crolla a Londra Sainsbury's

Migliori e peggiori, In breve
Crolla a Londra Sainsbury's
Ribasso per la catena inglese di supermercati, che tratta in perdita del 3,86% sui valori precedenti.
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