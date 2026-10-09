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Madrid: scambi al rialzo per Acerinox

Migliori e peggiori, In breve
Madrid: scambi al rialzo per Acerinox
Apprezzabile rialzo per la società spagnola che produce prodotti in acciaio inossidabile, in guadagno del 3,39% sui valori precedenti.
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