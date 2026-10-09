Milano
13:50
49.857
+1,13%
Nasdaq
8-ott
30.726
0,00%
Dow Jones
8-ott
51.232
+0,10%
Londra
13:50
10.564
+1,18%
Francoforte
13:50
25.121
+1,27%
Venerdì 9 Ottobre 2026, ore 14.07
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Vorvel
Rubriche
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
L'Azienda
Home Page
/
Notizie
/ Madrid: scambi al rialzo per Acerinox
Madrid: scambi al rialzo per Acerinox
Migliori e peggiori
,
In breve
09 ottobre 2026 - 13.00
Seguici su
Google
Discover
Fonti Preferite
Apprezzabile rialzo per la
società spagnola che produce prodotti in acciaio inossidabile
, in guadagno del 3,39% sui valori precedenti.
Condividi
Leggi anche
Madrid: scambi al rialzo per Acerinox
Madrid: performance negativa per Acerinox
Madrid: nuovo spunto rialzista per Acerinox
Madrid: andamento rialzista per Acerinox
Titoli e Indici
Acerinox
+3,63%
Altre notizie
Madrid: scambi al rialzo per IAG
Madrid: scambi al rialzo per Repsol
Madrid: scambi in positivo per Acciona
Madrid: scambi in positivo per Solaria
Madrid: scambi in positivo per Solaria
Madrid: scambi negativi per Banco Santander
Guide
Inflazione e potere d'acquisto: quali relazioni e impatti sui consumi
Qualche centesimo in più sul caffè, un euro in più sul detersivo, dieci euro che rendono la bolletta più pesante. Sembrano piccoli aumenti, ma sommati pesano sulle finanze personali e familiari.
leggi tutto