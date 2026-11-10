Madrid: scambi al rialzo per Acerinox
(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per la società spagnola che produce prodotti in acciaio inossidabile, in guadagno del 2,09% sui valori precedenti.
L'analisi settimanale del titolo rispetto all'Ibex 35 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Acerinox, che fa peggio del mercato di riferimento.
Il quadro tecnico dell'azienda spagnola produttrice di acciaio inossidabile segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 15,46 Euro, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 15,71. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 15,31.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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