Madrid: scambi al rialzo per Acerinox

(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per la società spagnola che produce prodotti in acciaio inossidabile , in guadagno del 2,09% sui valori precedenti.



L'analisi settimanale del titolo rispetto all' Ibex 35 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Acerinox , che fa peggio del mercato di riferimento.





Il quadro tecnico dell' azienda spagnola produttrice di acciaio inossidabile segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 15,46 Euro, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 15,71. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 15,31.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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