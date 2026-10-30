Milano 12:18
49.620 -0,76%
Nasdaq 29-ott
29.403 -1,38%
Dow Jones 29-ott
52.343 -0,25%
Londra 12:18
10.752 +0,28%
Francoforte 12:18
25.892 -0,57%

Madrid: andamento negativo per Acerinox

Migliori e peggiori, In breve
Madrid: andamento negativo per Acerinox
Ribasso composto e controllato per la società spagnola che produce prodotti in acciaio inossidabile, che presenta una flessione del 2,35% sui valori precedenti.
Condividi
```