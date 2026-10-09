Mondo TV France, Loft Capital scende sotto soglia 10% del capitale

(Teleborsa) - Mondo TV France ha ricevuto oggi da Loft Capital Limited una comunicazione relativa a un cambiamento sostanziale della partecipazione dalla stessa detenuta nella società.



In particolare, il 1° ottobre scorso, a seguito di operazioni di vendita di azioni ordinarie della società effettuate sul mercato, Loft Capital Limited è scesa al di sotto della soglia di partecipazione rilevante del 10% del capitale.



In particolare, la partecipazione detenuta da Loft Capital Limited è passata da 13.001.614 azioni ordinarie, pari al 10,17% del capitale e dei diritti di voto, a 12.001.914 azioni ordinarie, pari al 9,38%.



Il resto dell'azionariato di Mondo TV France vede Mondo TV con il 21,55% del capitale e il flottante al 69,06%.



(Foto: © Fred Mantel / 123RF)

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