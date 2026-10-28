Buzzi, Marshall Wace scende sotto soglia nello short

(Teleborsa) - Variano le posizioni short su Buzzi , gruppo attivo nella produzione di cemento e calcestruzzo e quotato su Euronext Milan. Secondo l'aggiornamento Consob sulle posizioni nette corte (PNC), Marshall Wace è sceso ieri sotto soglia con lo 0,49% (rispetto allo 0,57% datato 19 ottobre 2026).



Immutate le posizioni di AQR Capital Management (0,5% al 12 ottobre), BlackRock Advisors (0,55% al 6 ottobre), BlackRock Financial Management (0,69% al 25 settembre), BlackRock Institutional Trust Company (0,5% al 10 settembre) e Capital Fund Management (0,69% al 25 agosto 2026).



La percentuale fornita dalla Consob è il rapporto percentuale fra il numero di azioni che compongono la PNC e il capitale sociale dell'emittente. Sono oggetto di pubblicazione da parte di Consob le posizioni nette corte che: sono di entità pari o superiore allo 0,5% del capitale sociale della società quotata considerata; oppure hanno raggiunto la soglia dello 0,5% e sono state quindi pubblicate, ma successivamente sono diminuite al di sotto della soglia dello 0,5% (queste PNC sono pubblicate un'ultima volta con l'indicazione dell'ultimo valore disponibile sotto lo 0,5%).

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