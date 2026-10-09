Milano 17:35
49.746 +0,91%
Nasdaq 21:27
30.899 +0,56%
Dow Jones 21:27
51.721 +0,96%
Londra 17:35
10.552 +1,06%
Francoforte 17:45
25.087 +1,13%

Oro: 4.191,58 dollari alle 19:30

In breve, Finanza
Oro: 4.191,58 dollari alle 19:30
L'Oro vale 4.191,58 dollari l'oncia (+1,42%) alle 19:30.
Condividi
```