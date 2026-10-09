Milano 10:51
49.807 +1,03%
Nasdaq 8-ott
30.726 0,00%
Dow Jones 8-ott
51.232 +0,10%
Londra 10:51
10.525 +0,80%
Francoforte 10:51
25.077 +1,09%

Oro: 4.191,78 dollari alle 08:30

In breve, Finanza
Oro: 4.191,78 dollari alle 08:30
L'Oro vale 4.191,78 dollari l'oncia (+1,42%) alle 08:30.
Condividi
```