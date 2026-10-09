Shell acquisirà il 30% nel progetto petrolifero Bay du Nord di Equinor in Canada

(Teleborsa) - Equinor e Shell hanno siglato un accordo in base al quale Shell acquisirà una quota del 30% nel progetto Bay du Nord, situato al largo di Terranova e Labrador, in Canada. L'azienda petrolifera norvegese manterrà una quota del 70% e continuerà a ricoprire il ruolo di operatore del progetto.



L'operazione - si legge in un comunicato di Equinor diffuso venerdì - favorisce l'ulteriore avanzamento del progetto Bay du Nord verso la decisione di investimento, attualmente prevista per l'inizio del 2027.



Il progetto si trova attualmente nella fase conclusiva della progettazione preliminare (FEED); le attività in corso sono incentrate sul miglioramento dell'efficienza del capitale, sulla pianificazione dell'esecuzione e sulla solidità complessiva dell'iniziativa. Il dialogo costruttivo con le autorità provinciali e federali ha favorito il raggiungimento di tappe fondamentali e continuerà a rivestire un ruolo importante man mano che il progetto avanzerà.



"L'ingresso di Shell rafforza il progetto mentre proseguiamo nel suo sviluppo verso la decisione finale di investimento", ha dichiarato Philippe Mathieu, Executive Vice President per l'Esplorazione e la Produzione Internazionale.



Scoperta di gas nel giacimento di Gullfaks, nel Mare del Nord



Giovedì Equinor aveva comunicato di avere scoperto, con i suoi partner, gas nel giacimento di Gullfaks South, situato a 190 chilometri a nord-ovest della città norvegese di Bergen. La scoperta ricade all'interno della licenza di produzione di Gullfaks; pertanto, la titolarità è la medesima del giacimento stesso e fa capo a Equinor, Petoro e OMV.



È stato individuato un volume di idrocarburi recuperabili compreso tra 0,5 e 1,6 milioni di metri cubi standard (equivalenti a petrolio), pari a una quantità tra i 3,3 e i 10,3 milioni di barili di petrolio equivalente.



"È molto positivo poter effettuare scoperte di queste dimensioni utilizzando pozzi di esplorazione così economici. Si tratta di barili redditizi, in grado di contribuire a mantenere i livelli di attività e produzione nel giacimento di Gullfaks", ha dichiarato Gunnar Egge, vicepresidente di Equinor per il giacimento di Gullfaks.

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