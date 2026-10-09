Solid World sale al 100% di SolidCAM Italia per procedere alla fusione per incorporazione

(Teleborsa) - Solid World Group , società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel settore delle tecnologie digitali, della stampa 3D e dell'additive manufacturing, ha acquisito, da SolidCAM, il 10% del capitale sociale da questa detenuto in SolidCAM Italia, portando così al 100% la propria partecipazione nella società. L'operazione, perfezionata per un corrispettivo di 50.000 euro, assume rilevanza nell'ambito del già avviato percorso di razionalizzazione e semplificazione della struttura societaria.



"L'acquisizione del restante 10% di SolidCAM Italia rappresenta un passo in avanti importante in relazione alla nuova struttura del Gruppo - spiega l'AD Roberto Rizzo - Ciò è preordinato a facilitare la successiva operazione di fusione per incorporazione della controllata in Solid World Group che prevediamo di perfezionare entro la fine dell'anno consentendoci di snellire la struttura del Gruppo e concentrando all'interno di un'unica realtà le competenze e le tecnologie dedicate alla trasformazione digitale del manufacturing".



"Inoltre, SolidCAM rappresenta un tassello importante della nostra proposta tecnologica per la fabbrica digitale - prosegue Rzzo - perché opera in un segmento, quello CAD/CAM e della programmazione CNC, nel quale automazione, ottimizzazione dei processi e IA stanno modificando profondamente il modo di progettare e produrre. La piena integrazione di SolidCAM Italia nella struttura di SolidWorld Group ci permetterà infatti di valorizzare ulteriormente queste competenze all'interno di una piattaforma tecnologica sempre più completa e orientata alle esigenze dell'industria".

Condividi

```