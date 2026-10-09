Unipol, ok BCE e Banca d'Italia a superamento quota 20% in Bper e controllo di fatto

(Teleborsa) - Unipol ha ricevuto dalla BCE e dalla Banca d'Italia le autorizzazioni all'incremento della partecipazione qualificata detenuta nel capitale di BPER al di sopra della soglia del 20% e all’acquisizione del controllo di fatto sulla stessa, nonché all’acquisizione o all’incremento delle connesse partecipazioni qualificate indirette nelle società appartenenti al Gruppo BPER e in altre società partecipate.



Unipol segnala tuttavia che l'autorizzazione della BCE contiene talune raccomandazioni operative, l’obbligo di presentare un piano di integrazione di BPER, nonché alcune richieste ed obblighi di informativa nei confronti dell'autorità, che non costituiscono prescrizioni/condizioni/limitazioni all’esecuzione o al perfezionamento dell’acquisizione del controllo di fatto.



Il 1° ottobre scorso l’IVASS aveva già rilasciato il nulla osta all’incremento della partecipazione detenuta da Unipol in BPER e all’acquisizione del controllo di fatto.

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