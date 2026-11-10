Piazza Affari: nuovo spunto rialzista per BPER Banca

(Teleborsa) - Avanza l' istituto di credito emiliano , che guadagna bene, con una variazione del 2,49%.



Lo scenario su base settimanale di BPER Banca rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE MIB . Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.





Il quadro tecnico della Banca emiliana suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 13,46 Euro con tetto rappresentato dall'area 13,69. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 13,33.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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