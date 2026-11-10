Milano
13:47
52.066
+1,30%
Nasdaq
9-nov
27.908
0,00%
Dow Jones
9-nov
52.390
+2,15%
Londra
13:47
10.840
+0,53%
Francoforte
13:47
26.570
+1,15%
Martedì 10 Novembre 2026, ore 14.04
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Vorvel
Rubriche
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
L'Azienda
Home Page
/
Notizie
/ Vola a Piazza Affari BPER Banca
Vola a Piazza Affari BPER Banca
Migliori e peggiori
,
In breve
10 novembre 2026 - 12.30
Seguici su
Google
Discover
Fonti Preferite
Rialzo per l'
istituto di credito emiliano
, che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 4,10%.
Condividi
Leggi anche
BPER Banca Soars on Piazza Affari
Piazza Affari: new bullish cue for BPER Banca
Piazza Affari: BPER Banca Surges
Piazza Affari: new bullish cue for BPER Banca
Argomenti trattati
Piazza Affari
(310)
·
BPER
(24)
Titoli e Indici
Bper
+3,56%
Altre notizie
Piazza Affari: nuovo spunto rialzista per BPER Banca
Piazza Affari: balza in avanti BPER Banca
Piazza Affari: nuovo spunto rialzista per BPER Banca
BPER commits 17 million to Cogeme Green's solar plants: 26 MW under construction
BPER Banca updates buyback, purchases another 2.75 million shares
BPER Banca, buyback of 2.78 million shares in the last week of October
Guide
MiCA, revisione UE 2026: cosa potrebbe cambiare per crypto, stablecoin, DeFi ed exchange
La revisione europea di MiCA potrebbe ampliare e chiarire le regole applicate al mercato delle cripto-attività, soprattutto nei settori che si sono sviluppati rapidamente dopo l’approvazione del...
leggi tutto