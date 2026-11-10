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Vola a Piazza Affari BPER Banca

Migliori e peggiori, In breve
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Rialzo per l'istituto di credito emiliano, che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 4,10%.
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